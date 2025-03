Incontro di formazione alla Parrocchia di San Lorenzo

La Parrocchia San Lorenzo di Bisceglie si prepara ad accogliere un incontro di formazione rivolto agli operatori pastorali. L’evento, promosso dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie attraverso l’Ufficio Evangelizzazione e Cooperazione tra i Popoli e il Centro Missionario Diocesano, si terrà stasera 10 marzo alle ore 19:30.

Il tema dell’incontro, “La conversione missionaria dell’azione pastorale delle comunità”, sarà approfondito da don Francesco Zaccaria, direttore dell’Istituto Pastorale Pugliese e docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese. Un’occasione di crescita e riflessione per tutti coloro che operano nelle realtà parrocchiali e diocesane, con l’obiettivo di riscoprire il senso della missione nella pastorale comunitaria.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione continua per laici e sacerdoti impegnati nelle attività ecclesiali, offrendo strumenti e spunti per rendere sempre più viva e incisiva la dimensione missionaria della comunità ecclesiale diocesana. L’incontro si svolgerà nei locali della Parrocchia San Lorenzo a Bisceglie.