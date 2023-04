Incontro del Venerdì Santo; fede e tradizione per l’appuntamento caro ai biscegliesi / FOTO

Un’immensa folla di fedeli che si accalca per rivivere l’incontro tra i simulacri della Madonna e di Gesù Cristo portati in processione, in quello che, per il biscegliese, è “l’Incontro” per antonomasia, rito principale della settimana santa della città.

Oltre che rito sacro, che rievoca l’ultimo saluto tra la Vergine Maria e suo Figlio prima della crocifissione, l’Incontro rappresenta per i cittadini un appuntamento irrinunciabile, una delle occasioni per rinsaldare il vincolo che lo lega alla propria terra in pochi attimi di intensa spiritualità. Il 2023 non ha fatto eccezione: questa mattina moltissima gente (alcuni sin dalla primissima mattinata) hanno rinnovato il consueto appuntamento nei pressi del Calvario e piazza Vittorio Emanuele per assistere in prima fila al tradizionale rituale, tra fede e folklore.

La galleria fotografica di Bisceglie 24 raccoglie gli scatti più significativi dell’importante evento.