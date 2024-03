Incontro con Anteas e Forze dell’Ordine su come difendersi dalle truffe

Per celebrare la festa delle donne l’associazione ANTEAS – Associazione Nazionale per tutte l’età attive per la solidarietà – ha organizzato un incontro dibattito con le Forze dell’Ordine sul tema Donne, vittime delle truffe, Come difendersi?. Relatore dell’argomento, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie.

Presente anche Don Francesco, Parroco della chiesa, che per introdurre la tematica delle truffe ha citato l’episodio del film “Totò truffa 62”, per introdurre quello che ormai è un problema su larga scala e che sta diventando sempre più difficile da contenere. Come sottolineato dal Comandante della Tenenza di Bisceglie, la finalità dell’incontro è stata quella di prevenire e informare la cittadinanza sulle modalità abitualmente scelte dal truffatore per ingannare e raggirare la vittima che spesso non è consapevole di ciò che le sta accadendo.

Dopo aver esposto diverse tecniche delittuose utilizzate dai truffatori, l’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha indicato diverse precauzioni da poter adottare al fine di scongiurare una possibile truffa. Non sono mancate le domande e le curiosità da parte dei presenti per conoscere le modalità di truffa che si possono presentare e soprattutto come prevenirle facendo riferimento alle vicende accadute in tempi recenti.