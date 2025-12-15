Incontri sul progetto “Dipendenze: NO, Grazie!” all’I.I.S.S. Dell’Olio–Cosmai

Il 16 e il 17 dicembre, alle ore 12:00, l’I.I.S.S. Dell’Olio–Cosmai di Bisceglie ospiterà due appuntamenti dedicati al progetto “Dipendenze: NO, Grazie!” promosso dalla Global Thinking Foundation. Durante gli incontri sarà proiettato l’omonimo documentario, seguito da un dibattito mirato alla prevenzione e al contrasto delle varie forme di dipendenza.

Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «A Bisceglie condivideremo una tappa importante del nostro impegno contro la violenza economica. In continuità con il 25 novembre e con gli Orange Days, la partecipazione delle scuole evidenzia quanto sia urgente fare rete per diffondere consapevolezza, diritti e strumenti di autonomia. Ringraziamo l’Istituto Dell’Olio–Cosmai e la prof.ssa Tatulli per l’accoglienza e per l’avvio di una collaborazione preziosa, che proseguirà con nuove iniziative rivolte al territorio, dalle famiglie agli studenti. Solo insieme possiamo costruire un futuro libero dalla violenza, fondato sull’indipendenza economica».