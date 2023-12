Inclusione per contrastare disagio ed emarginazione, nasce a Bisceglie Aliconde APS

Nasce a Bisceglie una nuova realtà associativa che vede uniti sette soci fondatori nell’intento di creare alternative integrate contro il disagio e l’emarginazione, mission da cui prende il nome l’Associazione di Promozione Sociale Aliconde.

“Aliconde APS vuole essere – si legge nella nota stampa – un luogo fisico di inclusione e soprattutto di creazione di opportunità per tutti coloro che diversamente non ne hanno. Molti i progetti in cantiere per l’annualità 2024: si parte con i laboratori artigianali per poi passare ad attività ricreative e risocializzanti e all’inserimento lavorativo fino ad arrivare a collaborazioni con altre realtà territoriali. Il fine ultimo resta sempre l’inclusione.

La presentazione ufficiale dell’Associazione è prevista per stasera, 15 dicembre alle ore 19.00, al Museo Diocesano di Bisceglie. Sarà possibile, dopo la presentazione, prender parte a un tour guidato delle “Reliquie e Reliquiari Biscegliesi” e Museo delle Campane.

Ecco l’organigramma dell’associazione:

Presidente: Natalina Antonia Evangelista

Soci fondatori: Silvia Di Liddo, Donato Valente, Mauro Amoruso, Assunta Maria Russo, Susanna Sasso, Francesca Sorge.