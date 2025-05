Inaugurato punto di stazionamento Carabinieri in Piazza delle Capitanerie

“Un nuovo presidio di legalità a Bisceglie, nell’anno del 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai”. Così il sindaco Angelantonio Angarano ha presentato il nuovo punto di stazionamento dell’Arma dei Carabinieri, in Piazza delle Capitanerie di Porto, inaugurato alla presenza del Col. Galasso, del Magg. Trotta e del Ten. Rundo, insieme alla Prof.ssa Tiziana Palazzo

Servirà a garantire un ulteriore pattugliamento a piedi del porto e della litoranea in estate, quando la nostra popolazione aumenta sensibilmente per la presenza di tanti turisti”, scrive il primo cittadino. “Nell’occasione abbiamo voluto rivolgere anche un ringraziamento pubblico all’Appuntato Scelto Francesco Marcone, che lo scorso 21 aprile, benché fosse fuori dal servizio, è intervenuto con prontezza e coraggio salvando la vita a un ragazzo in difficoltà (LEGGI QUI). Un gesto che denota senso del dovere, professionalità e umanità. Bravo Francesco, sei un esempio da seguire per tutti”.