Inaugurato a Bisceglie il salone hair style Cotril Center, madrina Sara Croce / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Una vera e propria rivoluzione nel campo dell’acconciatura quella giunta in città da ieri, sabato 19 giugno. Il progetto Cotril Center, il salone hair style innovativo e al passo coi tempi è ora realtà.

Il brand Cotril Center, sinonimo di glamour ed eleganza, è costituito da un design d’arredo proiettato nel terzo millennio e oltre.

Alla presenza del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, del vice sindaco Angelo Consiglio, del consigliere comunale Francesco Coppolecchia, della madrina-special guest Sara Croce, modella, soubrette e influencer, nota per le partecipazioni a programmi come “Ciao Darwin” (Madre Natura) e “Avanti un altro”. e dell’ideatore per la città di Bisceglie Vito Manzari, è stato tagliato il nastro al Lab Concept-Cotril Center in Viale Calace.

Benedizione dei locali da parte di don Michele Barbaro.

Di seguito una carrellata di foto del grand opening a cura di Rosmara Visentini.

Infoline: 3287793422.