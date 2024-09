Inaugurato a Bisceglie il Family Lab nuovo Centro Servizi a sostegno delle famiglie

Avviare un presidio permanente di riferimento ed essere luogo di prossimità, prevenzione e cura delle fragilità familiari. È la mission del nuovo Family Lab, Centro Servizi per le famiglie di Bisceglie, ubicato in Via Carrara Reddito, n. 3-5, che è stato inaugurato questa mattina e aprirà ufficialmente le porte alla Cittadinanza dal 1° ottobre 2024.

L’ampia offerta di servizi della nuova struttura è stata presentata nel corso di una grande festa dedicata ai più piccoli, organizzata dall’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie in collaborazione con l’A.T.I. Coop. Soc. Shalom – Vivere Insieme – Consorzio Metropolis, che ha coinvolto alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Don Pasquale Uva-Battisti-Ferraris” in una mattinata con giochi ed attività interattive.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore all’inclusione sociale della Città di Bisceglie, Roberta Rigante, l’Assessore ai servizi sociali della Città di Trani, Alessandra Rondinone, il Dirigente dell’Ufficio di piano dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie, Alessandro Nicola Attolico, e il Dirigente della Ripartizione Socioculturale di Bisceglie, Andrea Foti.

“Diamo vita a Bisceglie una struttura importante al servizio della famiglia e della genitorialità. È significativo che sia sorta proprio in questo quartiere, perché diventa un ufficio di prossimità anche per una comunità che spesso si è sentita distante dal centro della Città”, ha spiegato il Sindaco Angelantonio Angarano. “Questo centro non solo fornirà un servizio fondamentale ai cittadini, ma contribuirà a creare un forte spirito di appartenenza e senso di Comunità. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo servizio, dall’Ambito Bisceglie-Trani ai nostri dirigenti comunali e all’Assessore Rigante. Un sentito grazie va anche agli assistenti sociali e ai professionisti che lavoreranno in questo centro. Sarà un luogo accogliente, in cui le persone si sentiranno a casa, e questo è essenziale per sostenere un’istituzione che oggi, più che mai, necessita di cura: la famiglia”.

“Il Family Lab è un presidio fondamentale per la nostra comunità, perché mette al centro il sostegno e la vicinanza alle famiglie nei momenti di difficoltà”, ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Sociali, Roberta Rigante. “Con un’ampia gamma di servizi, sarà un luogo di prevenzione e supporto, dove le famiglie potranno trovare ascolto, consulenza e strumenti per rafforzare i legami interni. Si tratta di un segnale concreto dell’impegno della nostra Amministrazione per costruire una Città sempre più attenta ai bisogni dei suoi cittadini”.

Il Centro Servizi per le Famiglie è finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali attraverso l’incentivazione di tutti i processi di facilitazione e sostegno delle relazioni familiari (di coppia e genitori-figli), anche attraverso la realizzazione di incontri protetti genitori-figli e percorsi di mediazione familiare o di supporto individuale rivolto agli adulti e ai minori, con un’attenzione particolare alla crisi familiare (separazione, divorzio e affidamento dei figli) e alla valorizzazione della “famiglia risorsa” (affidataria e adottiva).

Il Servizio prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di informazione, promozione, sensibilizzazione e sostegno all’affidamento familiare, finalizzati a mobilitare e rinforzare la disponibilità di famiglie e singoli all’affido familiare, sostenendoli anche durante il periodo di accoglienza del minore. Tali interventi saranno realizzati a supporto e integrazione delle equipe professionali dei Servizi Sociali Comunali e Consultoriali che, nella diversità di compiti e funzioni, risultano istituzionalmente titolari degli interventi di affido familiare.

Si potrà accedere al Centro di via Carrara Reddito liberamente, previa prenotazione e disponibilità di posti per la partecipazione sia alle consulenze specialistiche che alle attività laboratoriali, formative ed informative.

Per info è possibile contattare i seguenti recapiti:

• telefono: 080/6193468

• mail: familylabbisceglie@libero.it