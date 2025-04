Inaugurata l’Unità Operativa di Radiologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”

È stata inaugurata stamane l’Unità Operativa di Radiologia dell’ospedale “V. Emanuele II” di Bisceglie, diretta dal dott. Nicola Quinto, completamente riqualificata, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista tecnologico. I lavori hanno riguardato l’ampliamento degli ambienti, in diretta comunicazione con il Pronto Soccorso, e la rifunzionalizzazione dell’intera unità operativa per una superficie di circa 500 mq e un importo di oltre 600 mila euro.

“Dopo la nuova risonanza magnetica tecnologicamente molto avanzata presentata ad Andria e la nuova TAC inaugurata a Trani – afferma Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia – si completa nella Asl Bt il rinnovamento dei reparti di Radiologia. In questa azienda sanitaria sono stati utilizzati tutti i fondi PNRR per l’acquisto delle apparecchiature e questo è un risultato importante per i pazienti e per gli operatori: oggi hanno a disposizione ovunque apparecchiature all’avanguardia e di ultima generazione”.

“Queste apparecchiature garantiscono un’altissima qualità d’immagine, facilitano l’esecuzione di esami con contrasto ed offrono la riduzione dei tempi di esecuzione dell’esame – aggiunge Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt -il reparto di Radiologia di Bisceglie inoltre è stato completamente riqualificato. Ringrazio, ancora una volta, tutto il personale impegnato per la qualità e la celerità dei lavori che ora consentono ai professionisti della Radiologia di Bisceglie di lavorare nelle migliori condizioni e ai pazienti di usufruire di spazi dignitosi”.

Nello specifico i lavori di riqualificazione strutturale consentono oggi di avere una sala di attesa confortevole e in condivisione con il servizio di Senologia, sale nuove per esami RX e per la TAC.

L’Unità operativa di Radiologia di Bisceglie è dotata di nuove e moderne apparecchiature di recente acquisizione:

Telecomandato digitale

Nuova apparecchiatura radiologica telecomandata di ultima generazione che utilizza tecnologie innovative. L’investimento è stato possibile grazie ai Fondi PNRR M6C2 1.1.2 Grandi Apparecchiature per un importo pari a euro 268.809,00 comprensivo di lavori propedeutici all’installazione della stessa. La nuova apparecchiatura radiologica facilita l’esecuzione degli esami grazie alla acquisizione di immagini in sequenza ad alta qualità, riduce i tempi di esecuzione dell’esame, riduce la dose RX per il paziente del 35 per cento ed è più confortevole per i pazienti con limitazioni motorie o con obesità poiché il piano d’esame si abbassa a soli 50 cm .

Nuova TAC 128 slice

La nuova TAC a 128 slice è stata finanziata con Fondi PNRR M6C2 1.1.2 Grandi Apparecchiature per un importo pari a euro 311.347,00 comprensivo di lavori propedeutici all’installazione della stessa. La TAC è provvista di strumenti di intelligenza artificiale e garantisce una riduzione dell’80 per cento della dose radiante, un miglioramento dell’immagine dell’85 per cento e un miglioramento delle lesioni a basso contrasto del 60 per cento.

Ecotomografo

Alla U.O. di Radiologia è stato inoltre assegnato un Ecotomografo Multidisciplinare di alta fascia e di ultimissima generazione sempre finanziato con Fondi PNRR M6C2 1.1.2 Grandi Apparecchiature per un importo pari a euro 82.969,76. Si tratta di un ecotomografo che utilizza una piattaforma hardware di ultima generazione e restituisce immagini di grande chiarezza diagnostica, colore e imaging di contrasto di elevata accuratezza, supportando tutte le modalità diagnostiche disponibili.

Mammografo

La Radiologia del presidio ospedaliero di Bisceglie, grazie al finanziamento con Fondi FESR 2014/2020 per un importo pari a euro 147.500,00, dispone di un innovativo mammografo con tomosintesi di ultima generazione.

All’inaugurazione della Unità Operativa di Radiologia ha fatto seguito la presentazione del nuovo ambulatorio di Endoscopia digestiva afferente alla Unità Operativa di Gastroenterologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, diretta dal dottor Salvatore Rizzi.

Il nuovo ambulatorio risponderà subito alle esigenze dei pazienti degenti del presidio ospedaliero di Bisceglie e a breve anche alle esigenze dei pazienti esterni. “Abbiamo avviato procedure che ci consentiranno in tempi rapidi di allargare l’organico a disposizione – dice Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario Asl Bt – e dunque di allargare l’offerta anche ai pazienti esterni. La possibilità di fare indagini endoscopiche a Bisceglie è un grande vantaggio per i pazienti interni che non devono più essere spostati da un presidio all’altro”.