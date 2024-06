Inaugurata a Bisceglie la nuova sede dell’Inter Club

È stata inaugurata domenica sera la nuova sede dell’Inter Club Bisceglie sita in via Piave 116.

Alla cerimonia del simbolico “taglio del nastro” effettuato dallo storico Presidente del club Pasquale Stripoli hanno partecipato, oltre ai componenti del direttivo, il parroco Don Franco Lorusso che ha benedetto la sede e il sindaco Angelantonio Angarano che ha portato i suoi saluti ai tanti tesserati presenti.

Intervenuti per l’occasione anche un gran numero di tifosi e simpatizzanti. Il presidente ha illustrato insieme al segretario Vincenzo Patruno i progetti di carattere sociale e le iniziative che potranno essere svolte nella nuova sede di oltre 400 mq.

“Questa nuova location oltre ad essere motivo di grande orgoglio per l’intero direttivo – si legge nella nota del club – è la prova di ciò che si sta costruendo giorno dopo giorno per garantire la massima efficienza. Alla base una buona programmazione e voglia di crescere sempre più per raggiungere i nostri obiettivi, che sono gli stessi dei nostri soci e di tutti coloro che amano i colori nerazzurri della beneamata”.