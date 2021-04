In Puglia mancano le dosi: da oggi solo vaccinazioni con appuntamento

Da lunedì 19 aprile le vaccinazioni della fascia di età tra i 79 e i 60 anni riprenderanno esclusivamente attraverso adesione alla campagna “La Puglia ti vaccina”. Non sarà invece possibile vaccinarsi “a sportello”, a causa della esiguità delle dosi rimaste. Nuove consegne di vaccino anticovid sono attese per mercoledì prossimo. Con “La Puglia ti vaccina” non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell’ASL.



La Puglia è la quarta regione di Italia per somministrazioni di vaccino anticovid: ne sono state effettuate 967.273 su 1.071.275 dosi consegnate, pari al 90,3% (dato aggiornato alle ore 17 di domenica), preceduta solo da Umbria, Veneto ed Emilia Romagna. Già nei giorni scorsi, Bisceglie24 aveva dato conto delle direttive del generale Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, che chiedeva ad alcune regioni, tra cui la Puglia, di rallentare la somministrazione proprio per evitare brusche frenate successive (LEGGI QUI).

Nella giornata di domenica sono state oltre 400 le somministrazioni di vaccino fatte a Trani e dedicate ai pazienti rari di tutta la provincia, ai loro conviventi e ai caregiver. Vaccinazioni anche all’ospedale Dimiccoli, dove è attivo centro dedicato ai pazienti oncologici.