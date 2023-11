“In Farmacia per i bambini”, anche Bisceglie risponde presente alla raccolta farmaci

Tutto pronto per la decima edizione della settimana di raccolta farmaci organizzata dalla Fondazione Francesca Rava “In Farmacia per i Bambini” prevista dal 14 al 27 novembre.

L’obiettivo è aiutare bambini e adolescenti che si trovano in condizioni di disagio e difficoltà in Italia e nel mondo e permettere che possa esserci un miglioramento della loro vita.

La Fondazione, nata nel 2000, per testimoniare l’amore che Francesca Rava ha lasciato con la sua breve ma intensa vita, salva i bambini orfani, abbandonati e in disperato bisogno nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina attraverso le adozioni a distanza.

La Fondazione Rava ha fatto proprio il concetto di “One Health”, un modello sanitario che riconosce l’interconnessione tra salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema, quindi sottolinea che siamo tutti responsabili della cura e della prevenzione, soprattutto per le nuove generazioni, ovvero i bambini.

Nella settimana di “In farmacia per i bambini” si intende sensibilizzare sui diritti dei bambini, raccogliere farmaci e prodotti baby care per i bambini in povertà sanitari, promuovere la cultura del volontariato visto che ogni farmacia raccoglie per un ente del suo territorio, creare una rete di solidarietà tra farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari.

Anche quest’anno due le farmacie cittadine che hanno aderito all’iniziativa: Farmacia Narciso e Farmacia Stolfa hanno deciso di devolvere il ricavato della raccolta alla Caritas cittadina.

Si possono donare: pannolini, disinfettanti, biberon, alimenti per l’infanzia, topici, colliri, garze, etc. Il dottor farmacista sarà lieto di consigliare i prodotti più richiesti.

Farmacie aderenti:

Farmacia Narciso – via della Repubblica

Farmacia Stolfa – Largo Castello