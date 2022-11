“In Farmacia per i Bambini”, anche a Bisceglie possibile donare per il benessere dei più piccoli

Anche Bisceglie aderisce all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Francesca Rava “In Farmacia per i Bambini”.

E’ il decimo anno in cui, a cavallo della giornata dei diritti dell’infanzia che si celebra il 20 novembre, molte farmacie aderiscono all’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti dei bambini e di raccogliere farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria.

Quest’anno il tema cardine è One Planet, One Health: si vuole unire la sostenibilità sociale a quella ambientale, per salvaguardare la salute delle nuove generazioni. “Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l’una dall’altra; per questo il tema one planet, one ealth è più centrale che mai”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava: “In questi 10 anni abbiamo potenziato In Farmacia per i Bambini, con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e sui disturbi mentali che affliggono i più giovani.”

“Chi ha a cuore la sorte dei bambini – si legge nella nota inviata da Caritas Bisceglie – potrà recarsi presso la Farmacia Stolfa, in Piazza Castello, dal 18 al 25 novembre e donare un farmaco da banco o un prodotto per la cura ed il benessere di bambini: la dottoressa ed i volontari Caritas presenti in farmacia potranno consigliare e venire incontro ad ogni dubbi”. Ogni farmacia sceglie un ente o un’associazione a cui devolvere il ricavato della raccolta. Ormai da anni la dottoressa Stolfa ha scelto la Caritas come ente-partner della campagna consapevole che alle famiglie in stato di bisogno anche un aiuto di carattere sanitario è estremamente necessario”.