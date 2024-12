Impresa al femminile, secondo appuntamento con “Aperitalk” da Sophia Coworking

Dopo il successo del primo appuntamento a tema comunicazione digitale, sabato 14 dicembre, alle 17:30, si svolgerà il secondo appuntamento degli “Aperitalk” da Sophia a Bisceglie.

Il Coworking si porrà in ascolto delle donne per approfondire esperienze di successo e buone pratiche nel campo dell’imprenditoria femminile. Parleranno della loro esperienza e risponderanno alle domande dei partecipanti: Elisabetta Porta, responsabile del settore Edu presso Hevolus, professionista con una solida esperienza nel settore del management. Lucia di Molfetta, giovane imprenditrice nell’ambito oleario, impegnata su diversi fronti in Puglia nella costruzione di reti di connessioni, parlerà anche di Puglia Woman Lead. L’incontro è aperto a tutti e gratuito.

È necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSechqvFQUHNlIElLKzhs8zllufjnVypLmIgd5Vj1OAGn78_ZA/viewform?usp=sf_link

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 346 7361119.