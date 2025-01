Imposta di soggiorno comunale a Bisceglie, Asso Extra chiama a raccolta il settore turistico

“Abbiamo ricevuto in data 23/01/2025 all’indirizzo e-mail dell’Associazione una PEC da parte del Comune di Bisceglie circa l’istituzione del Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno comunale della Città di Bisceglie“. Con queste parole parte la nota a firma AssoExtra.

“Ringraziamo in premessa il Comune di Bisceglie, nelle persone del Sindaco, dell’Assessore al Turismo Dott. Maurizio Di Pinto e dell’Assessore alle Attività Produttive Avv. Onofrio Musco – prosegue – per averci coinvolti in questo processo di democrazia partecipata”.

“Siamo comunque preoccupati – commenta Asso Extra – perché il termine di presentazione di eventuali emendamenti o modifiche al regolamento, prima che venga proposto al Consiglio Comunale per l’approvazione, sia di soli 15 giorni. Chiediamo dunque a tutte le strutture ricettive cittadine che non l’abbiano ancora fatto di prendere contatto con Asso Extra per confrontarci sui temi e sulle nuove regole poste dall’approvando Regolamento imposta di soggiorno“.

Potete contattare l’associazione via whatsapp ai numeri 3479408079 oppure 3496387293 o via email all’indirizzo aeb.bisceglie@gmail.com .