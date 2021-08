Implementato servizio telecamere di videosorveglianza al parcheggio Conca dei Monaci

“In collaborazione con AJ Mobilità che gestisce il servizio di sosta nella nostra Città, abbiamo implementato il parcheggio di Conca dei Monaci con nuove telecamere di videosorveglianza che aumentano il controllo dell’area”. Lo afferma il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un importante passo avanti per aumentare la sicurezza sia nel parcheggio sia in una delle zone maggiormente frequentate nella stagione estiva. Le telecamere, infatti, possono fungere da deterrente – sottolinea il Primo Cittadino – e giocare un ruolo essenziale nella prevenzione. Continua dunque ad aumentare la videosorveglianza nella nostra Città, praticamente triplicata con la nostra amministrazione”.

“Il parcheggio, che già avevamo abbellito con la piantumazione di oltre 150 palme, è stato dotato in via sperimentale in anteprima nazionale di un innovativo sistema per la sosta senza barriere (FreeFlowParking) che consente di evitare code riducendo così i disagi degli utenti e l’impatto sull’ambiente. Il sistema, inoltre, in caso di sosta scaduta – aggiunge – permette agli utenti di poter comodamente implementare il pagamento della sosta prima di andare via, senza l’assillo di incappare in sanzioni se non si rinnova immediatamente il ticket sosta alla scadenza”.

“Cresce la videosorveglianza per aumentare la sicurezza, migliorano i servizi – conclude Angarano – sempre con attenzione alla sostenibilità ambientale”.