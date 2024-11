“Immigrazione ed emozioni”, convegno a Palazzo Tupputi

La Fondazione DCL (Donare, Condividere, Liberare), presieduta da Lucia Di Ceglie, presenta stasera, 28 novembre, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, il volume “Immigrazione ed emozioni”, alle ore 19:00. Alla cerimonia prenderanno parte gli autori Giuseppe Galante, criminologo clinico, e Nika Antico, storica dell’arte. Il meeting, liberamente aperto a chi vorrà partecipare, sarà introdotto e moderato dal giornalista Mino Dell’Orco.

«Il libro – spiegano gli autori – è un concentrato di emozioni, gioie e dolori, coraggio e forza di sopravvivere, nonostante la sofferenza provocata dal distacco dalla famiglia di origine per giungere in una nuova. Bellezza, paura, cultura, opportunità e voglia di vivere alimentano la speranza di una vita migliore in un paese libero e sicuro». Nel corso della serata è prevista la partecipazione della CompagniAurea aps.

Per i saluti istituzionali, interverranno il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’assessora alle Politiche sociali Roberta Rigante e la presidente della Fondazione DCL Lucia Di Ceglie. La Fondazione nasce con la mission di offrire ai più fragili la possibilità di vivere una vita degna di essere chiamata tale, che sappia superare il concetto di solitudine e abbandono.