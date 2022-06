“Immersion Bisceglie”, iniziativa per ripulire il fondale marino della spiaggia La Conchiglia

Sabato 11 giugno alcuni subacquei volontari della Asd Immersion di Bisceglie hanno provveduto a ripulire il fondale marino antistante la spiaggia de La Conchiglia con l’iniziativa “Ri-puliamo il mare”. In poche ore i subacquei hanno depurato lo specchio d’acqua nei pressi dello storico lido, che ha riaperto i battenti sotto una nuova gestione dopo anni di inattività.

“Il compito dell ’associazione è quello di formare subacquei, con un’attenzione all’ambiente e alla tutela del nostro mare, che spesso non gode di buona salute”, spiega Domenico Tritto, vicepresidente dell’Asd Immersion di Bisceglie. “Con i nostri ragazzi abbiamo cercato di ripulire il fondale in questa zona della città, che per fortuna, grazie ad alcuni privati, sta per essere rivalutata dopo anni di abbandono. Abbiamo cercato così di rimuovere dal mare tutto ciò che il mare ha difficoltà a restituire autonomamente a riva”.

Come sottolineato dall’imprenditore Nicola Pertuso, gestore del lido e promotore dell’iniziativa di pulizia in collaborazione con Legambiente, l’obiettivo è stato quello di “recuperare e rinaturalizzare un tratto di costa sino a ieri degradato sia sotto il profilo ambientale che sociale”.