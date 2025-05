Il Trullo Verde torna a vivere: Bisceglie riabbraccia il suo giardino sul mare

Domenica 1° giugno, alle ore 19:00, l’area del Trullo Verde sarà ufficialmente riconsegnata alla cittadinanza di Bisceglie. L’incontro, fissato in Panoramica Umberto Paternostro, segnerà la riapertura di uno degli spazi panoramici più suggestivi della città, a pochi passi dal Teatro Mediterraneo.

Dopo un lungo periodo di chiusura e abbandono, dovuto a criticità sorte durante le precedenti gestioni, l’Amministrazione comunale ha dato nuova vita all’area grazie a un intervento di riqualificazione finanziato con 100mila euro di fondi comunali. I lavori hanno riguardato principalmente la pulizia, la messa in sicurezza e la sistemazione dell’intero spazio, restituendo ai biscegliesi un prezioso angolo di verde affacciato sul mare.

La riapertura rientra in un più ampio programma di rigenerazione urbana avviato dal Comune di Bisceglie, che coinvolge l’intera fascia costiera. Tra gli interventi già realizzati: la spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità, le aree fitness, i nuovi tratti di pista ciclabile, i servizi igienici pubblici e gli spazi dedicati, come la spiaggia “Mimì Gentile”, in memoria del compianto professore.

Grazie a questo piano di valorizzazione ambientale e inclusiva, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Angelantonio Angarano ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la Bandiera Blu, simbolo di qualità delle acque e dei servizi turistici.