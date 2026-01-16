“Il Tipo Giusto in Tour” fa tappa a Bisceglie per promuovere la donazione di midollo osseo

Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 10:30, Piazza San Francesco a Bisceglie ospiterà “Il Tipo Giusto in Tour”, iniziativa promossa dal Rotaract Club Bisceglie e dal Rotaract Club Bari in collaborazione con ADMO Puglia e ADISCO Bisceglie, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di midollo osseo e di cellule staminali.

Nel corso della mattinata sarà presente l’Ambulatorio Mobile di ADMO Puglia, che consentirà a chi lo desidera di iscriversi al Registro Donatori Midollo Osseo attraverso un semplice prelievo con kit salivare. Un gesto rapido e non invasivo che può rappresentare una concreta possibilità di vita per persone affette da gravi patologie del sangue.

All’iniziativa parteciperà anche ADISCO Bisceglie, impegnata nella promozione della donazione di sangue cordonale. L’associazione svolge un’attività costante di informazione e sensibilizzazione rivolta alle future mamme e alle famiglie, valorizzando il cordone ombelicale come risorsa terapeutica e di ricerca per la cura di numerose malattie.

“Il Tipo Giusto in Tour” si propone come un’occasione accessibile e consapevole per avvicinarsi al mondo della donazione, grazie alla presenza di volontari e operatori pronti a fornire informazioni, chiarimenti e supporto sul percorso di iscrizione e sulle modalità di donazione.

In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà presso il Cinema-Teatro Politeama Italia, in via Montello 2. Il Rotaract Club Bisceglie e il Rotaract Club Bari invitano l’intera cittadinanza, in particolare i giovani, a partecipare numerosi, ricordando che informarsi e donare significa diventare davvero il “tipo giusto” per chi è in attesa di una nuova possibilità di vita.