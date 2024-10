Il Teatro Nazionale dei Burattini inserito nel circuito delle Eccellenze Italiane

Importante riconoscimento quello ricevuto dal Teatro Nazionale dei Burattini ufficialmente inserito nel circuito delle Eccellenze italiane.

Il marchio arriva direttamente dal Ministero delle Imprese. “Il Teatro Nazionale dei Burattini – dichiara Alessio Sasso – riceve un riconoscimento che attesta la qualità, l’innovazione e la cura che mettiamo nei nostri spettacoli. Da anni la nostra arte, la nostra passione è qui per regalare sorrisi e un sano divertimento. Questo traguardo conferma la nostra dedizione. Essere parte di questo circuito significa riconoscere l’importanza del Made in Italy, sinonimo di qualità. Continueremo a migliorare per garantire sempre il massimo per il nostro pubblico. Grazie a tutti coloro che ci sostengono – conclude Sasso – e credono nel nostro lavoro!”.