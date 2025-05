Il Teatro Garibaldi riapre: serata-evento per celebrare cultura e memoria a Bisceglie

Riapre finalmente alla città uno dei simboli più amati della cultura locale: il Teatro Garibaldi. L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 30 maggio a partire dalle ore 19:00.

Il primo momento, particolarmente sentito, sarà l’intitolazione ufficiale del foyer al professor Eugenio Monopoli, artista e docente tra i più apprezzati della scena culturale biscegliese. Figura di riferimento per generazioni di studenti e appassionati d’arte, Monopoli sarà così ricordato per sempre nel cuore del Teatro Garibaldi.

Alle 19:30 (con apertura porte alle 19:00) si entrerà nel vivo dello spettacolo con “Cavalli di battaglia 2.5”, interpretato da Carlo Monopoli e Raffaella Montini, accompagnati al pianoforte dal M° Leo Binetti. Lo show, presentato da Tommaso Amato, sarà un viaggio musicale e ironico tra memoria e radici, reso ancora più suggestivo dall’apertura affidata allo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, diretto dal Maestro Benedetto Grillo.

Dopo lo spettacolo, la festa si sposterà all’esterno, in via Marconi, davanti all’ingresso monumentale del teatro. Qui la compagnia ResExtensa, diretta da Elisa Barucchieri, darà vita a una performance immersiva con luci, danza, videoproiezioni e arti di strada. Il momento culminante sarà la proiezione sulla facciata del teatro dei messaggi, pensieri, auguri e disegni inviati dai cittadini, trasformando lo storico edificio in un’opera d’arte collettiva.