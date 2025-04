Il Teatro Garibaldi riapre alla città con inaugurazione foyer e spettacoli

Il Teatro Garibaldi riapre le porte alla comunità biscegliese. Dopo una importante opera di messa in sicurezza, riqualificazione e adeguamento antincendio, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, l’Amministrazione comunale riconsegna alla Città un luogo storico della cultura biscegliese e regionale.

La cerimonia di riapertura del Teatro Garibaldi è fissata a mercoledì 23 aprile. Si inizia alle 19.00 con l’intitolazione del foyer (accesso da piazza Regina Margherita) all’artista biscegliese prof. Eugenio Monopoli, figura poliedrica ed emblematica del panorama culturale della Città.

A seguire, alle 19.30, lo spettacolo “Cavalli di battaglia 2.5” con Carlo Monopoli (figlio di Eugenio), Raffaella Montini e il Maestro Francesco Giancaspro: uno spettacolo ironico e coinvolgente tra parole e musica, che omaggia la tradizione e racconta con leggerezza e profondità la vita e i suoi contrasti.

L’ingresso in teatro per assistere allo spettacolo, data la grande richiesta di partecipazione e il grande attaccamento ad uno dei luoghi-simbolo della nostra cultura e della nostra storia, è su prenotazione, fino ad esaurimento posti, al link https://forms.gle/XYftjXk3PQ5oLhUz5.

Al termine dello spettacolo, la scena si sposta in via Marconi, davanti all’ingresso principale del Teatro Garibaldi, con un gesto collettivo di luce, bellezza e partecipazione a cura della compagnia ResExtensa, diretta da Elisa Barucchieri. Un’esperienza unica, accompagnata da proiezioni artistiche, danza, arti circensi e di strada, durante la quale ognuno potrà lasciare il proprio segno: gli auguri, i disegni, le parole dei biscegliesi saranno proiettate in tempo reale sulla facciata del teatro trasformandolo in una grande tela viva e condivisa.

Dopo la performance, chi non sarà riuscito ad assistere allo spettacolo in teatro, potrà comunque entrare, in maniera ordinata e guidata, per una visita all’interno del Teatro Garibaldi.

“Restituire il Teatro Garibaldi alla Città, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi con la Biblioteca comunale, è una grande emozione. È un passo importante per la cultura, la storia, la vita stessa della nostra città”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Il Teatro Garibaldi è un luogo che si lega a doppio filo con la nostra identità di biscegliesi, e adesso torna ad accendersi di arte, partecipazione, creatività. Vogliamo che sia uno spazio aperto, una fucina di cultura, un contenitore di bellezza vissuto dalle compagnie, dagli artisti, dalle scuole, dalle associazioni, dalla città intera. Investire nella cultura è investire nel futuro, seminare speranza per il nostro oggi e per il nostro domani”.