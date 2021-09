Il Sottotenente Petruccelli nuovo Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie

“Ieri è entrato in servizio il nuovo Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, il Sottotenente Paolo Petruccelli, 31 anni, laureato in Giurisprudenza. In passato ha rivestito incarichi di Sottoufficiale dell’Arma in città della Toscana e della Sardegna. Arriva a Bisceglie dopo la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma”. A comunicarlo è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Ho ricevuto il neocomandante a Palazzo di Città per formulargli, a nome della Comunità, il nostro benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro – prosegue il Primo cittadino – fornendo tutta la nostra collaborazione istituzionale al fine di tutelare l’ordine, la sicurezza pubblica e la legalità nella nostra Città”.

“La nostra attenzione su questo tema resta costante: abbiamo già quasi triplicato la videosorveglianza ed è in arrivo un ulteriore potenziamento; con la nuova illuminazione a led i luoghi che erano illuminati in maniera flebile di sera ora sono molto più in luce e questo funge da deterrente; i protocolli con la Prefettura di Barletta Andria Trani, come il Patto per la Sicurezza urbana, il protocollo d’intesa ‘Mille occhi per la Città’, il progetto “Scuole Sicure” mirano ad aumentare prevenzione, monitoraggio del territorio, sensibilizzazione nelle scuole. E tutto concorre ad una Città più sicura, obiettivo comune e condiviso. Anche la recente assunzione di agenti di nuovi di Polizia Locale per il periodo estivo testimonia ulteriormente l’impegno dell’Amministrazione su questo fronte, che continuerà ad essere massimo ed in sinergia istituzionale con la Prefettura, molto attenta al territorio, e l’operato scrupoloso delle Forze dell’Ordine”.

“Desidero al contempo ringraziare il Tenente Giuseppe Remini per l’ottimo lavoro svolto a Bisceglie – conclude Angarano – con senso del dovere e professionalità, come dimostrano le significative operazioni portate a termine. Ricoprirà un autorevole incarico nel Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Bari e non possiamo che auguragli buon prosieguo di carriera professionale”.