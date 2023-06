Il Sospiro di Bisceglie sbarca a New York, “Costruire ponti diretti con grandi città”

L’America è stata da sempre terra di opportunità, e per molti italiani, i tantissimi emigrati anche biscegliesi, si è realizzato quello che oggi è definito il sogno americano. Il sogno è far conoscere al mondo la propria terra con tutte le sue bellezze mediante l’eccellenza più unica che rara: il Sospiro di Bisceglie. Dopo Tokyo (Drogheria Sancricca), adesso tocca a New York, far conoscere il dolce tipico.

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il Sospiro di Bisceglie” con i suoi referenti Marco Sciascia e Francesco Monopoli della “Cresci senza Glutine” hanno fatto breccia nella ‘Grande Mela’ portando ai tanti Italo-Americani il famoso Fumetto IOSOPIRO (disegnato da Domenico Velletri ed ideato da Sergio Salerno Direttore del Progetto).

“Costruire ponti diretti con le grandi città nel mondo – si legge nella nota – per costruire importanti relazioni non solo commerciali, ma anche culturali, e connettere persone lontane per portarle a conoscere Bisceglie, nella Regione più bella del Mondo, la Puglia. Un motivo di vanto, un’emozione senza uguali dopo tanto lavoro, centrare obbiettivi così prestigiosi. Di certo un buon motivo per sentirsi orgogliosi di essere biscegliesi – conclude la nota – e raccontare di Bisceglie la Città del Sospiro“.