Il Sospiro di Bisceglie protagonista allo Stadio San Nicola di Bari / FOTO

Continua l’attività di promozione e valorizzazione del Sospiro da parte dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. Dopo la Notte dei Sospiri che ha richiamato a Bisceglie golosi dal territorio, il dolce tipico che secondo la leggenda fu realizzato per la duchessa Lucrezia Borgia ha deliziato i palati dell’area ospitality dello stadio San Nicola di Bari in occasione della partita di calcio di serie B Bari-Ternana, che ha richiamato un pubblico record di circa 40mila persone.

I maestri pasticcieri dell’Associazione, coordinati dal presidente Sergio Salerno, hanno allestito due postazioni, all’insegna dei colori biancorossi, e hanno offerto i sospiri sia nell’area premium sia nell’area gold riservate agli ospiti del Presidente Luigi De Laurentiis e della Società Sportiva Bari.

“Un’altra esperienza magnifica che ci ha consentito di far conoscere e apprezzare il nostro dolce tipico in un palcoscenico assolutamente prestigioso con il gotha dell’enogastronomia pugliese”, ha sottolineato il Presidente Salerno. “Ringraziamo la SSC Bari e il Presidente De Laurentiis per l’opportunità e per averci fatto sentire a casa in una serata davvero emozionante. I sospiri sono stati molto graditi e sono andati sold out. E’ stato bello anche constatare che in tanti già conoscessero il sospiro e fossero stati alla notte dei sospiri. E’ il segnale che siamo sulla strada giusta e dobbiamo proseguire così per allargare sempre più la platea degli amanti del nostro dolce tipico che rappresenta Bisceglie, la nostra storia e tradizione“.

Durante la serata i maestri Pasticcieri hanno donato la scultura in legno del sospiro al Presidente De Laurentiis e al Direttore Sportivo Ciro Polito. La delegazione degli ambasciatori delle pasticceria tradizionale biscegliese, inoltre, hanno donato il fumetto che narra la storia del sospiro sia nell’area ospitality sia a diversi calciatori biancorossi, così da continuare a divulgare i valori che il dolce tipico biscegliese incarna. Su richiesta di uno dei pasticceri, inoltre, il Presidente De Laurentis con grande sensibilità ha scritto su un fumetto (donato poi alla famiglia) la sua dedica a Enzo Di Pilato, il giovane biscegliese affezionato tifoso del Bari scomparso in un tragico incidente stradale a soli vent’anni (leggi qui).