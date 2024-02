Il sospiro di Bisceglie protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo

Anche quest’anno il sospiro di Bisceglie è stato protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

“Una BIT 2024 sorprendente che consolida la presenza del dolce tipico biscegliese come attrattiva turistica per Bisceglie e parte integrante delle eccellenze enogastronomiche pugliesi”, ha commentato con entusiasmo Sergio Salerno, Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche e fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie.

“Essere presenti in una platea di così grande spessore è di importanza strategica per noi che facciamo concretamente valorizzazione del territorio”, ha aggiunto Salerno. “Essere riconfermati come protagonisti in fiera, con Marco Sciascia e Nicolò De Chirico a rappresentare l’Associazione, ci lusinga e offre la possibilità di continuare a promuovere la nostra specialità e con essa la tradizione pasticciera locale, fatta di storia, conoscenza, artigianalità”.

Oltre ad essere stata presente alla Bit, l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi ha deliziato i palati degli invitati a “Puglia Night”, la serata fuori salone che si è tenuta al Superstudio di Milano. “Un ulteriore motivo di orgoglio e un grande successo per il sospiro, che ha riscosso il gradimento unanime. Siamo fieri del lavoro svolto”, ha sottolineato Sergio Salerno. “Siamo stati in ottima compagnia, perché tra le tante leccornie ed eccellenze rappresentative di Puglia, oltre al Sospiro, protagonista è stata anche la squisita Burrata di Andria, con al seguito il lungimirante Direttore del Consorzio Francesco Mennea, con cui c’è una bella sinergia e al quale vanno i nostri complimenti”.

“Adesso abbiamo già in cantiere progetti al dir poco sorprendenti”, ha continuato il Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “Un grazie speciale per la travolgente passione e competenza profuse nel promuovere l’immagine della Puglia nel mondo va all’Assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane; al Direttore di Puglia Promozione ARET Luca Scandale; al Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia, Aldo Patruno; alla consigliera regionale con delega alla cultura, Grazia Di Bari. Un plauso al Comune di Bisceglie sempre pronto a cogliere l’opportunità di promuovere Bisceglie, alla Pro Loco e agli amici dell’Associazione Regionale Pugliesi a Milano, sempre presenti”, ha concluso Sergio Salerno.