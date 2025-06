“Il Sospiro di Bisceglie” protagonista a Trani per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, l’Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie” ha preso parte alla cerimonia istituzionale tenutasi nella cornice di Piazza Quercia a Trani. Un momento di grande valore simbolico e civico, durante il quale la storica tradizione dolciaria biscegliese ha avuto l’onore di rappresentare l’identità culturale del territorio pugliese.

L’evento ha unito autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e numerosi cittadini. A presiedere le celebrazioni è stata il Prefetto Silvana D’Agostino.

La presenza dell’Associazione “Il Sospiro di Bisceglie” ha incarnato perfettamente il legame tra le radici locali e i valori fondanti della Repubblica. Attraverso i profumi e i sapori della tradizione dolciaria, la partecipazione dell’associazione ha offerto un contributo tangibile alla valorizzazione del patrimonio immateriale italiano.

“Un ringraziamento – si legge nella nota – va agli amministratori locali, Angelantonio Angarano e Francesco La Notte, per il costante impegno nella promozione delle eccellenze territoriali”.

Per l’Associazione “Il Sospiro di Bisceglie” questa partecipazione non è stata solo una vetrina istituzionale, ma un atto di appartenenza e di testimonianza. Celebrare la Repubblica – tra storia, identità e comunità – è stato un modo concreto per ribadire che anche un dolce può essere veicolo di memoria e orgoglio nazionale.