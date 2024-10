Il Sospiro di Bisceglie nella guida tedesca “111 Orte in Apulien”

Il Sospiro di Bisceglie ha trovato un posto d’onore tra le pagine della nuova guida “111 Orte in Apulien” scritta da Daria Rizzello, autrice italo-tedesca nata a Lubecca, cresciuta ad Amburgo, ma con il cuore profondamente legato alla Puglia, terra natia del padre.

L’autrice, nel suo lungo viaggio da nord a sud della regione, non ha saputo resistere al richiamo irresistibile dei dolci pugliesi, e in particolare del “Sospiro di Bisceglie”. Durante la sua tappa nella nostra amata città, un imprevisto (la macchina in panne!) l’ha costretta a prolungare il soggiorno, portandola così a trascorrere una giornata in una delle storiche pasticcerie legate all’Associazione di riferimento, immergendosi nell’arte della preparazione del “Sospiro” e scoprendo il segreto di questa delizia che da secoli seduce i palati locali e non solo.

“Bisceglie mi è piaciuta tanto, poi io sto benissimo nei luoghi in cui ci sono specialità culinarie deliziose,” ha confessato l’autrice.