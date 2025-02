Il Sospiro di Bisceglie lascia il segno al Festival di Sanremo 2025

L’Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie” ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2025. In sinergia con Regione Puglia e le associazioni del territorio, il gruppo ha portato la bellezza e i sapori autentici della nostra terra sul palcoscenico internazionale.

“È stata un’opportunità irripetibile – dichiara Sergio Salerno direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche – per mettere in luce la nostra terra e farla scoprire al mondo. Un’esperienza che genera nostalgia, quella bella, come detto dal Direttore al Turismo e Cultura Aldo Patruno, che fa venire voglia di tornare nei luoghi che custodiscono ricordi preziosi. Queste parole sono il cuore del nostro impegno: far conoscere Bisceglie a ospiti di prestigio tra artisti in gara, personaggi della radio e tv, è una responsabilità che portiamo con orgoglio, a nome della nostra gente. Un grazie speciale va ai nostri pasticcieri, veri artisti della dolcezza – conclude Salerno – che in questi anni stanno forgiando con la propria maestria un’opera d’arte per tutti, che rafforza e concretizza il significato di Città del Sospiro. Creare esperienza, evocare ricordi che fanno venire voglia di tornare: questa è la Puglia”.