Il Sospiro di Bisceglie delizia anche Sanremo tra cantanti del Festival e celebrity

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, dopo la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, ha fatto tappa anche a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana, in un vero e proprio tour de force che continua a portare Bisceglie sui palcoscenici più importanti d’Italia.

I pasticcieri Marco Sciascia e Nicolò De Chirico, guidati da Sergio Salerno, Direttore dell’Associazione, sono approdati a Villa Nobel, a Sanremo, quartier generale di RadioMediaset e delle eccellenze enogastronomiche, durante il Festival.

Puglia Promozione ha deciso di far conoscere anche nella Città ligure il territorio pugliese con le sue tipicità, tra cui le luminarie e le bontà locali. “Siamo stanchi ma orgogliosi e fieri d’aver portato Bisceglie, insieme alla Regione più bella del mondo, la Puglia, anche nel contesto del Festival di Sanremo”, ha sottolineato Sergio Salerno. “Da Fiorella Mannoia (in foto slider) a Diletta Leotta (in foto a destra), da Paola e Chiara a Ghali, il Volo e tantissimi altri tra cantanti, presentatori, influencer e personaggi del jet-set hanno conosciuto il Sospiro di Bisceglie e la simpatia dei pasticcieri. Un’occasione unica e bellissima in una Città dove si respira un’aria frizzante ed i riflettori sono sempre accesi giorno e notte. Il catering coordinato magistralmente da Antonello Magistà e Francesco Fiore è stato costellato di vere e proprie prelibatezze riconosciute e apprezzate in tutta Italia, come la Burrata di Andria del Consorzio di tutela, lo Spumone di Conversano e la ormai famosa Faldacchea di Turi. Non poteva mancare il Sospiro di Bisceglie”, ha concluso Salerno.