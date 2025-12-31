Il Sospiro di Bisceglie chiude un 2025 da record e guarda al futuro con l’obiettivo IGP

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il Sospiro di Bisceglie” archivia il 2025 con risultati ampiamente positivi, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella tutela e nella valorizzazione di uno dei simboli gastronomici più identitari della Puglia e dell’Italia: il Sospiro di Bisceglie. Emblema riconosciuto della città, il dolce continua a raccontare una tradizione viva, capace di dialogare con il presente e di proiettarsi verso il futuro.

Nata otto anni fa dall’incontro tra maestri pasticcieri affermati e nuove generazioni di professionisti, l’Associazione rappresenta oggi il progetto più longevo e strutturato del panorama locale. Un percorso costruito con costanza e visione, che ha portato il nome di Bisceglie e il Sospiro su palcoscenici nazionali e internazionali, conquistando spazio sulle principali testate di settore e non solo. Un successo che va oltre la pasticceria e si traduce in un racconto collettivo del territorio, capace di valorizzare persone, competenze e creatività, intrecciando promozione della legalità, inclusività, impegno sociale e collaborazioni con l’artigianato d’eccellenza.

«Il 2025 è stato l’anno della conferma», sottolinea il direttore del progetto Sospiro di Bisceglie, Sergio Salerno, evidenziando dati che parlano chiaro. Le vendite hanno registrato un incremento medio del 27%, trainato in particolare dal formato piccolo del Sospiro, con segnali di crescita costante anche per quello grande. A ciò si aggiunge una domanda sempre più forte di nuove declinazioni del prodotto, dolci e salate, a dimostrazione della vitalità e della capacità evolutiva del progetto. Particolarmente significativo anche il successo de “La Notte dei Sospiri”, che nel 2025 ha visto un aumento del 20% di visitatori, confermandosi un vero brand culturale e un efficace strumento di attrazione enogastronomica e turistica, con una forte presenza di pubblico proveniente da fuori città.

Lo sguardo dell’Associazione è ora rivolto al 2026, con obiettivi ambiziosi e di grande valore simbolico. Tra questi spicca il percorso verso l’ottenimento del marchio IGP per il Sospiro di Bisceglie, traguardo che rappresenta la sintesi di anni di lavoro, rigore e condivisione, sul quale l’Associazione è già operativa. Accanto a questo, la volontà di ampliare ulteriormente la rete, coinvolgendo nuovi professionisti e realtà virtuose per favorire una crescita armonica dell’intero territorio.

Un impegno che l’Associazione, insieme ai Custodi Pasticcieri del Sospiro – Mauro La Notte, Piero Di Benedetto, Pasquale Dell’Olio, Marco Sciascia, Francesco Monopoli, Nicola Giotti, Emanuele Tatulli e Nicolò De Chirico – dedica non solo alla città di Bisceglie ma all’intera Puglia, con l’auspicio che il 2026 sia un anno ancora più proficuo e, come da tradizione, dolce.