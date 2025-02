Il Sospiro di Bisceglie alla BTM 2025: viaggio tra storia, gusto e turismo

Quando si parla di turismo in Puglia, e in particolare nella sesta provincia, l’attenzione si sofferma sui monumenti storici più emblematici: dalla Cattedrale di Trani a Castel del Monte, passando per il Dolmen della Chianca e Canne della Battaglia. Ma il turismo enogastronomico ha anch’esso un ruolo di primo piano, e una tappa imprescindibile è la Città del Sospiro, dove è possibile assaporare il celebre dolce tipico di Bisceglie.

L’industria del turismo fa tappa alla Fiera del Levante di Bari con la BTM – Business Tourism Management, il prestigioso evento fondato da Nevio D’Arpa, punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del settore turistico in Puglia. Tra le aree tematiche, non poteva mancare BTM Gusto, curata con passione da Michele Bruno, dove il Sospiro di Bisceglie sarà protagonista.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 febbraio, dalle ore 10:30 alle 11:15, con il Caffè nel BTM Gusto, un talk dal titolo provocatorio:

“Io sospiro, tu sospiri, noi sospiriAMO – SOSPIRO di Bisceglie: il segreto delle tette delle monache”.

Interverranno:

Sergio Salerno , Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi e fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie

, Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi e fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie Antonella Millarte, giornalista enogastronomica e capo ufficio stampa di Puglia Promozione.

“Un’occasione di grande prestigio in uno dei contesti più importanti per il turismo regionale, per raccontare le ragioni per cui fermarsi a Bisceglie e lasciarsi conquistare dalla sua bellezza e dalle sue eccellenze gastronomiche. Un ringraziamento speciale per l’invito a partecipare alla BTM va a Nevio D’Arpa e Michele Bruno, talenti pugliesi che valorizzano le eccellenze del nostro territorio e ne promuovono la crescita consapevole” – conclude Sergio Salerno.