Il Sospiro di Bisceglie a Torino con La Puglia delle Eccellenze

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi in compagnia dei maggior consorzi rappresentativi di Puglia: dalla Burrata di Andria al Pane di Altamura, dalla Cipolla di Margherita di Savoia all’Oliva Bella di Cerignola, sotto la supervisione dello Chef Salvatore Turturo e la presenza istituzionale della Delegata alla Cultura della Regione Puglia Grazia Di Bari, sono stati ospiti di Casa Puglia Piemonte a Torino presso Palazzo Saluzzo Parsana.

“Una grande opportunità ricevuta per raccontare il territorio – racconta il presidente Sergio Salerno – per raccontare tramite l’eccellenza del Sospiro la nostra bella città Bisceglie. I Sapori della Puglia Imperiale sulle Orme di Federico II è il titolo dell’evento che ha richiamato l’attenzione di esperti del food, della stampa e del mondo della cultura, appassionati nell’ascoltare gli aneddoti esclusivi e procedure tecniche di produzione che fanno grande il nostro patrimonio enogastronomico. Si è discusso sulle opportunità che la Puglia offre e di quanta strada ancora c’è da fare, ma in questi anni gli operatori privati hanno solcato un percorso importante che necessita di supporto massimo delle istituzioni, adesso più che mai. L’evento ha richiamato anche molti curiosi – conclude Salerno – che saranno i prossimi visitatori delle nostre terre e toccherà a tutti, non solo gli addetti, dimostrare quel senso di educazione che è stata tramandata. Il Sospiro non è solo un dolce tecnicamente eccellente ma è quello che siamo con tutta la Passione del mondo”.