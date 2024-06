Il Sospiro conquista anche il G7, successo per il dolce biscegliese al Press Centre di Bari

Si è concluso ormai da qualche ora il G7, evento che ha portato la Puglia alla ribalta dell’attualità in tutto il mondo, colto da alcuni come una grande opportunità di promozione per la regione e le sue tipicità. Opportunità che ha saputo cogliere anche Bisceglie con il Sospiro e i suoi Pasticcieri. Una carovana nella quattro giorni del vertice che, oltre ai Big della Terra e ai vari ospiti illustrati invitati, ha fatto registrare anche la presenza di 3000 agenti di sicurezza e di 1800 giornalisti provenienti da tutto il mondo e accolti nel Press Centre allestito a Bari in Fiera del Levante.

“Da oggi abbiamo un motivo in più di orgoglio per essere biscegliesi e pugliesi”, commenta con grande soddisfazione Sergio Salerno, Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Il Sospiro di Bisceglie. “Nella giornata di sabato abbiamo appreso, con entusiasmo da stadio, il commento della delegazione Giapponese, che decantava compiaciuta le bellezze del territorio, lo stile di vita Pugliese e le prelibatezze culinarie, menzionando: il crudo di mare, la Burrata di Andria ed Il Sospiro di Bisceglie. L’esperienza più travolgente è stata aver fatto degustare a tutti i giornalisti il Sospiro di Bisceglie che, con il Presidente Mauro La Notte in veste ufficiali, ne abbiamo raccontato aneddoti e peculiarità, descritto delle materie prime, mostrato come si gusta ed il perché vengono definite “Sweet Tits”, conclude Salerno.

In compagnia delle Grandi Eccellenze di Puglia, dalla Burrata alla Cipolla, passando dall’Olio a tutta la filiera a Marchio di Qualità, si è riusciti a far parlare in bene di Bisceglie nel mondo, con una delle sue più celebri tipicità e aver trasmesso emozioni con racconti, volti ed esperienze immersive. “Tutto ciò ci gratifica di un risultato indescrivibile. Un grande successo. Ovviamente abbiamo invitato tutti alla Notte dei Sospiri 2024”, scherza Salerno.