Il sindaco Angarano proclama lutto cittadino per la giornata di domani

In segno di cordoglio per la tragica scomparsa delle concittadine Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, tragicamente scomparse — insieme al bimbo che Margherita portava in grembo — in un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 4 aprile sulla strada provinciale tra Bisceglie e Andria, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 12 aprile 2025, giorno in cui si svolgeranno i funerali (LEGGI QUI).

Nel corso della giornata di domani, si dispone:

L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche per tutta la giornata del lutto cittadino;

La sospensione dell’attività lavorativa negli esercizi commerciali, nelle imprese e nelle attività artigianali, dalle ore 15.00 e fino alla conclusione dei funerali, con l’abbassamento delle serrande;

La sospensione delle attività lavorative dei cantieri cittadini dalle ore 15.00 e fino alla conclusione dei funerali;

Il divieto di attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.

Si invita, inoltre, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale ad osservare, nella giornata di lutto cittadino, un minuto di silenzio e raccoglimento in segno di rispetto per le vittime del tragico incidente. Si invita tutti, indistintamente, in segno di raccoglimento e rispetto, ad osservare, in tutta la Città, in particolare dalle ore 15.00 e fino al termine delle esequie, il massimo silenzio, con attenzione alle emissioni sonore musicali, a quelle legate alla circolazione dei veicoli a motore, a qualsivoglia produzione di rumore o suono contrastante con il clima di raccoglimento indicato.