Il Sindaco accoglie in Comune Maurizio Altomonte: “Dimostrazione che è sempre possibile fare la differenza”

Un momento di vicinanza e riconoscenza quello che il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha voluto vivere assieme a Maurizio Altomonte nella giornata odierna.

“Affetto da Sclerosi Multipla da dieci anni, costretto a vivere in carrozzina – ricorda il primo cittadino – si dedica al volontariato e offre assistenza ad un anziano non autosufficiente. È la bellissima storia di Maurizio Altomonte, un nostro concittadino”.

“Una di quelle storie che meritano di essere portate agli onori della cronaca perché incarnano i valori della nostra Comunità solidale e operosa – sottolinea – ma anche, e soprattutto, perché veri e propri esempi per tutti. Maurizio, pur vivendo difficoltà quotidiane, non rinuncia ad aiutare chi ne ha bisogno. Presta assistenza a Pasquale, aiutandolo nelle attività quotidiane, dimostrando che è sempre possibile fare la differenza. Oggi ci ho tenuto a ricevere Maurizio a Palazzo di Città – conclude Angarano – per stringergli la mano e ringraziarlo a nome dell’intera Comunità Biscegliese”.