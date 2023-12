Il ricavato del Calannèrie de Vescègghie 2024 a sostegno di Villa Giulia

Accogliendo il suggerimento della Presidente e del Consiglio direttiva della Coop. Uno Tra Noi unica destinataria del ricavato della vendita del calendario dialettale biscegliese, il team del Calannèrie de Vescègghie 2024 ha deciso unanimemente di destinare i proventi della diffusione dello stesso calendario a favore del Centro educativo “Villa Giulia” diretto dalle Suore francescane alcantarine affinché possano continuare nell’opera di formazione dei ragazzi che si rivolgono alla loro struttura.

L’apprezzato gesto di solidarietà tra istituzioni, nello specifico di “Uno Tra Noi” pro “Villa Giulia”, si basa sulla considerazione che in questo momento il Centro educativo di Villa Giulia ha un bisogno maggiore ed impellente. Infatti, venuto meno il contributo riveniente dalla Regione Puglia, molti ragazzi non potranno essere seguiti nella didattica e in tutte le altre attività formative di cui necessitano e che solitamente le Suore forniscono.

Per sensibilizzare tutti i biscegliesi ad essere particolarmente generosi nel munirsi del Calannèrie di quest’anno per attenuare il grave stato di disagio in cui si è venuto a trovare quel Centro educativo, lunedì 18 dicembre alle ore 19 presso la sede di Villa Giulia, come da allegato invito, ci sarà una nuova presentazione e messa a disposizione di copie del suddetto calendario dialettale biscegliese del 2024.