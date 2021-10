Il Professor Pietro Di Terlizzi confermato Direttore Accademia di Belle Arti di Foggia

Il Professor Pietro Di Terlizzi è stato eletto alla carica di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia per il triennio 2021/24. Il docente biscegliese aveva già ricoperto l’incarico nello scorso triennio presso l’ateneo foggiano, dove proseguirà il lavoro di risanamento e rilancio già avviato, affermando, di voler mettere a disposizione la sua professionalità artistica e la sua esperienza per attivare sin da subito, in collaborazione con tutte le componenti dell’Istituzione, in un progetto che sottolinei il ruolo dell’Accademia con sempre maggiore autorevolezza, come importante volano per lo sviluppo e presidio culturale del territorio, mettendo sempre al centro del progetto la valorizzazione e la promozione del talento artistico dei giovani studenti dell’Ateneo foggiano.

“In questo quadro articolato di interventi”, afferma il prof. Di Terlizzi, “viene rinnovato impegno di sviluppo dell’Istituzione sul piano culturale, che segue la linea intrapresa negli anni passati di collaborazione e sinergia con le più importanti Istituzioni del territorio, in un dialogo di confronto e apertura sul piano interdisciplinare con i linguaggi della conoscenza e del sapere”.

Il Presidente avv. Luigi Massimiliano Arena, i Consiglieri del C.A e C.d.A., e il Direttore Amministrativo augurano al un buon lavoro al futuro Direttore presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia prof. Pietro Di Terlizzi. Il Direttore esprime un sincero ringraziamento per la nuova elezione a tutti i colleghi, ai responsabili delle Scuole e dei Dipartimenti, per aver sostenuto il suo nominativo e il suo programma elettorale attento allo sviluppo sul territorio della didattica, all’innovazione tecnologica, aderenza e sensibilità delle esigenze del mondo dell’impresa e del lavoro della Capitanata.