Il professor Mauro Dell’Orco tra i premiati al Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri

Si rinnova la tradizione del Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani: l’appuntamento che, come ogni anno, trasforma una serata di dicembre in un momento di condivisione, memoria e orgoglio professionale. Oggi, giovedì 18 dicembre, a Casale San Nicola di Bisceglie (Carrara Reddito La Notte), gli ingegneri della sesta provincia pugliese si riuniranno per celebrare insieme i traguardi raggiunti e rafforzare quel legame che va oltre il lavoro quotidiano, fatto di valori comuni, esperienza e passione per la professione.

“Il Christmas Gala è prima di tutto un’occasione per ritrovarci, per stare insieme al di fuori dei contesti professionali quotidiani e per rafforzare quel senso di comunità che rende il nostro Ordine una realtà viva e partecipata” spiega Antonella Cascella, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Bat.

La serata avrà inizio alle 20.30 con una cena conviviale, pensata come momento di incontro informale e di condivisione tra colleghi. Nel corso della cena, spazio alla cerimonia di premiazione, durante la quale verranno consegnate le medaglie d’oro agli ingegneri che hanno raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Ordine. Quest’anno gli ingegneri che riceveranno la medaglia d’oro saranno: Balice Michelangelo di Barletta, il professor Mauro Dell’Orco di Bisceglie, Gadaleta Giovannangelo di Trani, Nicola Maffei di Barletta, Nicola Palmieri di Barletta, Nicola Ronchi di Trani e Giuseppe Valente di Trani, Francesco Benedetto Pirronti di Andria, la cui medaglia sarà ritirata dai familiari in sua vece, a causa della prematura scomparsa del collega, che aveva raggiunto i 50 anni di iscrizione lo scorso 21 luglio 2025.

“Con la consegna delle medaglie d’oro – aggiunge la presidente Cascella – rendiamo omaggio a colleghi che hanno scritto pagine importanti della nostra professione, contribuendo con il loro sapere, la loro esperienza e il loro impegno alla crescita dell’ingegneria e al prestigio dell’Ordine sul territorio”.

Il Christmas Gala si conferma così non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per celebrare i valori fondanti della professione ingegneristica e per guardare con fiducia alle sfide future, nel segno della continuità e dell’innovazione.