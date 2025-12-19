Il Presepe Vivente settecentesco di Schára torna ad animare il centro storico di Bisceglie

L’associazione di volontariato Schára, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, annuncia la dodicesima edizione del Presepe Vivente in stile napoletano del Settecento, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio cittadino. Un evento che negli anni è diventato un vero e proprio simbolo di tradizione, capace di richiamare migliaia di visitatori e di coinvolgere centinaia di figuranti in un’esperienza immersiva tra arte, cultura e spiritualità.

Il Presepe Vivente andrà in scena nelle serate del 21, 27 e 28 dicembre, dalle ore 19:00 alle 22:00 circa. L’ingresso al percorso sarà da Piazza Tre Santi, nel cuore del centro storico, che per l’occasione si trasformerà in un suggestivo scenario animato da scene di vita quotidiana del XVIII secolo, personaggi tipici del presepe napoletano, suoni, profumi e atmosfere d’altri tempi.

Come ogni anno, l’iniziativa vede la partecipazione attiva di numerosi volontari di tutte le età e di alcuni ospiti dell’Universo Salute – Opera Don Uva, dando vita a un progetto di forte inclusione sociale che unisce solidarietà, arte e senso di comunità. Il Presepe Vivente si conferma così non solo come evento culturale di grande valore, ma anche come momento di condivisione e identità collettiva per l’intera città.

L’evento è libero e gratuito, aperto a tutti. Per chi desidera evitare le attese, è possibile prenotare un ticket saltafila contattando il numero 327 060 4316. (credit foto: Romanelli)