Il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri 2023 ad Antonio L’Erario

Un applauso caloroso e sincero ha accolto la consegna del Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri ad Antonio L’Erario, operatore e anima del Centro Caritas di Bisceglie.

“Un uomo di una sensibilità e disponibilità fuori del comune, riferimento per i volontari e per gli utenti nei vari servizi Caritas: da Recuperiamoci all’Emporio eco-solidale, dal servizio docce alla distribuzione alimenti. Anche i Servizi Sociali del Comune trovano in Antonio un valido riferimento, in un’ottica sempre di collaborazione e aiuto reciproco”. Così nella motivazione del Premio consegnato da Luigi De Pinto, presidente di Epass e Associazione don Pierino Arcieri Servo per Amore, e dal sindaco Angelantonio Angarano.

“Il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri è nato per ringraziare i tanti buoni samaritani di oggi, che in silenzio si spendono quotidianamente per il prossimo. E siamo certi che Antonio incarna a pieno questa figura, così come Giambattista Dell’Olio e Mauro Valente, premiati nelle prime due edizioni”, le parole di Luigi De Pinto.

La serata organizzata per la consegna del Premio è stata anche l’occasione per inaugurare il rinnovato Auditorium di Epass e ricordare don Pierino partendo proprio da una frase che il prete biscegliese utilizzava spesso: “Fate memoria e attendete l’inedito”. Un vero e proprio viaggio tra i temi più cari a don Pierino, accompagnati dalle parole dell’Arcivescovo mons Leonardo D’Ascenzo, dell’architetto Angela De Feudis, di don Davide Abascià, di don Franco Lorusso, di don Vito Sardaro, delle Suore Clarisse del Monastero di San Luigi, di don Tonio Dell’Olio. L’evento, in un Auditorium strapieno, è stato allietato dalle note di Nico Arcieri e di Eliana Losciale.