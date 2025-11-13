Il porto turistico di Bisceglie ottiene il Blue Marina Award per il quarto anno consecutivo

Bisceglie Approdi SPA – Marina Resort ha ottenuto, per il quarto anno consecutivo, il Blue Marina Awards, conferito da Assonautica Italiana. Solo altri ventiquattro porti italiani hanno ottenuto il riconoscimento.

I Blue Marina Awards sono un premio destinato a tutti i marina, porti e approdi turistici che rispettano criteri di gestione ESG (Environment, Social, Corporate Governance), accoglienza turistica, innovazione, inclusione e sicurezza su base volontaria. Questi riconoscimenti intendono celebrare la proattività di queste strutture nell’offrire, oltre ai propri servizi, esperienze uniche, contribuendo attivamente alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio marittimo.

“L’ennesimo riconoscimento ambizioso, assegnato attraverso l’analisi rigorosa di 70 elementi di gestione, che qualifica il nostro porto turistico tra i più belli, accoglienti, accessibili, sicuri ed ecosostenibili d’Italia, con servizi di eccellenza garantiti ai diportisti”, ha commentato il sindaco Angarano. Un bel motivo d’orgoglio per noi biscegliesi. Un ottimo viatico per continuare a promuovere la nostra Città sotto il profilo turistico, che vede già Bisceglie protagonista di una crescita esponenziale in termini di arrivi e presenze turistiche, con benefici sull’occupazione e sullo sviluppo”.

“Un plauso all’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi Nicola Rutigliano, artefice della rinascita e dell’affermazione del nostro porto turistico, unitamente a tutto il suo staff”, ha sottolineato il primo cittadino.