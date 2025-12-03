Il Natale a Bisceglie: parata, spettacolo degli “Unicorns” e accensione dell’albero il 5 dicembre

Vanerdì 5 dicembre Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà la tradizionale accensione dell’albero di Natale, evento che inaugurerà ufficialmente il calendario delle iniziative che animeranno Bisceglie fino all’Epifania. L’appuntamento è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, Puglia Culture, Fondazione Megamark, ResExtensa e Ramè.

La giornata prenderà il via alle ore 17 con una parata festosa da via Aldo Moro, all’altezza di Villa Giulia, guidata dagli “White Unicorns” della compagnia internazionale “Curious Bubbles”. Per la prima volta in Puglia, sotto la direzione artistica di ResExtensa ed Elisa Barucchieri, la compagnia porterà in strada un percorso itinerante fatto di musica, eleganza e interazione.

Alle ore 18 è prevista l’esibizione principale in Piazza Vittorio Emanuele II, dove i Curious Bubbles daranno vita a uno spettacolo emozionale: Cavalieri provenienti da “terre lontane” si trasformeranno in maestosi Unicorni bianchi alti 3,5 metri, illuminati da luci LED e dotati di strutture articolate che ne riproducono movimenti realistici.

Al termine della performance, dopo i saluti del Sindaco Angelantonio Angarano, si procederà all’accensione dell’albero di Natale, realizzato grazie al contributo di Fondazione Megamark e Confcommercio Bisceglie. La piazza si trasformerà così in un luogo incantato, arricchito dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio e dalle casette in legno curate da Confcommercio, dedicate ai prodotti tipici. Per i più piccoli sarà allestito anche il trono di Babbo Natale a cura di Ramè.

L’atmosfera natalizia si diffonderà inoltre nelle vie dello shopping, nel centro storico, in piazza Margherita, nell’ex piazza del pesce e nelle periferie, con un programma di eventi dedicati soprattutto ai bambini, che sarà presentato nei prossimi giorni.