Il Natale a Bisceglie: accese le luminarie, pronto calendario di eventi / FOTO

La magica atmosfera natalizia è ormai prossima ad avvolgere, con tutto il calore e la sua tipicità, le vie di Bisceglie. A partire da ieri, sabato 2 dicembre, sono state accese le luminarie natalizie installate in Città.

“Abbiamo deciso di anticipare l’accensione rispetto alla tradizione per dare supporto al commercio locale, che ha sofferto nel periodo autunnale, e portare colore e allegria nelle nostre strade e nei nostri quartieri, sia in centro che in periferia”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il Natale è una delle feste più belle e coinvolgenti, soprattutto per i più piccoli. Proprio per questo, oltre alle luminarie, che abbiamo installato già da novembre, abbiamo organizzato anche un fitto cartellone di eventi e animazione in tutta la Città in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e le associazioni locali. Presenteremo il calendario del ‘Natale a Colori’ nei prossimi giorni e il 6 dicembre, con una festa collettiva pensata per i più piccoli, illumineremo anche il tradizionale albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele, per il quale è doveroso ringraziare il Gruppo Megamark e Confcommercio Bisceglie. Un grazie va anche all’Associazione Borgo Antico per l’allestimento del centro storico e l’organizzazione del Borgo del Natale. Abbiamo installato, inoltre, alberi natalizi in piazza Castello, piazza Tre Santi, Santa Caterina, quartiere Sant’Andrea e piazza Hackert (zona 167). Orneremo a tema le fioriere di via Frisari e via Amando Vescovo, nel quartiere San Pietro. Insomma, siamo pronti per vivere insieme questi giorni che ci accompagneranno al Natale e le festività, con l’auspicio che possano essere veicolo di armonia e condivisione”.

“Una città che ha programmato in pieno agosto per non farsi trovare impreparata e dare alla città i simboli e i segni della festa più bella dell’anno, i primi di novembre eravamo già al 90% del montaggio”, ha aggiunto Onofrio Musco, Assessore al commercio della Città di Bisceglie. “Luminarie e installazioni particolari che forse troveranno pareri, gusti e apprezzamenti diversi ma con un solo intento dare alla città il lustro, l’atmosfera e quella forza anche per le attività produttive a cui come assessorato siamo vicini con tutte le iniziative che il programma di eventi insieme alle diverse associazioni incluse quelle di categoria abbiamo condiviso”.

“L’accensione delle luminarie è un momento magico che avvolge la nostra città nell’atmosfera delle feste di Natale”, ha osservato il consigliere comunale Antonio Abascià. “Quest’anno, più che mai, celebreremo la solidarietà e la speranza che il periodo natalizio porta con sé. Le luminarie sono un segno tangibile del sostegno dell’Amministrazione comunale ai commercianti locali. In un periodo in cui la solidarietà è fondamentale, invito tutti i residenti a frequentare le attività commerciali del nostro comune, contribuendo così alla vitalità economica della nostra Bisceglie”.

“L’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale, iniziativa supportata fattivamente dal Gruppo Megamark e da Confcommercio Bisceglie, rappresenta un momento di condivisione, di bilanci, di riflessioni”, ha sottolineato Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie e Vicepresidente di Confcommercio Bari-Bat. “L’anno che sta passando ha rappresentato un banco di prova durissimo per il panorama economico-produttivo del territorio ma che ha visto gli operatori non demordere e proseguire lungo il cammino dello spirito di servizio e della professionalità. Confcommercio Bisceglie, cogliendo il valore simbolico dell’accensione delle luminarie natalizie in città, rivolge all’intera comunità cittadina gli auguri di buone festività affinché proiettino verso un nuovo anno appagante e mirato alla crescita e allo sviluppo della nostra Bisceglie”.