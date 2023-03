Il movimento Bisceglie Unita promotore dell’iniziativa “Manina Blu” sul territorio

Il movimento “Bisceglie Unita” ha deciso di farsi promotore dell’iniziativa “Manina Blu” sul territorio biscegliese.

Un’iniziativa solidale, fortemente voluta, come si nota dalle parole di Lucia Di Lecce, firmatataria dell’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà a cui diverse famiglie, che vivono con figli affetti disturbi dello spettro autistico, sono costrette a fronteggiare quotidianamente.

“Abbiamo deciso, a seguito di un momento di riflessione, di abbracciare l’iniziativa della “Manina Blu”, rivolta agli esercizi commerciali della città – afferma Di Lecce. Un progetto che si pone come obiettivo il non far sentire soli coloro i quali, quotidianamente, sono costretti a superare barriere materiali e mentali. Una manina di colore blu sarà appesa in tutte le attività commerciali aderenti e indicherà il “lasciapassare” per tutti quei genitori con figli affetti da autismo.

“Molto spesso capita che i bambini affetti da autismo, di fronte a quelle che per i loro coetanei sono delle semplici attività, dalla banale sopportazione di lunghi tempi d’attesa alla, ben più problematica, sovraesposizione ad un eccessivo carico sensoriale, possono riscontrare maggiori difficoltà – continua Di Lecce – garantendo la precedenza nell’essere serviti all’interno degli esercizi commerciali alle famiglie con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, vogliamo abbattere tutte quelle barriere materiali e pregiudiziali, compiendo verso loro un gesto di solidarietà e di senso civico”.

L’idea, che inizialmente è nata a Pisa, si è rapidamente diffusa in altri comuni del territorio nazionale. “Trattandosi di progetto atto dai cittadini per i cittadini, per la città, invitiamo quanti più esercenti possibile a prenderne parte” conclude Lucia Di Lecce.