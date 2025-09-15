Il Milan mantiene la promessa, il piccolo Francesco in campo con i suoi idoli a San Siro

Promessa mantenuta. Giornata speciale per Francesco Lopolito, biscegliese di 8 anni, e grande tifoso del Milan.

Francesco era salito agli onori della ribalta, nello scorso mese di giugno, quando il Milan decise di usare una sua foto mentre sventola una bandiera nel corso di una gara interna allo stadio San Siro per usarla in occasione della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 con la promessa di invitarlo poi in campo.

Ed i rossoneri non hanno dimenticato il piccolo Francesco che ieri, 14 settembre, ha avuto la sua giornata speciale in occasione di Milan-Bologna, gara del campionato di Serie A. Dapprima la presenza sul manto erboso di San Siro sventolando la sua immancabile bandiera. Poi per il piccolo tifoso biscegliese si avvera il sogno di entrare in campo con il suo idolo: il calciatore messicano Santiago Gimenez. Una giornata indimenticabile che si è conclusa a fine gara con l’ingresso nello spogliatoio rossonero dove Francesco ha fatto dono di alcune t-shirt ai calciatori del Milan come Leao e Modric (in foto) ed in particolare con Gimenez che lo ha omaggiatato della sua maglia da gara in simbolcio scambio.

Un sogno che si avvera per piccolo Francesco che potrà un giorno raccontare di aver vissuto una giornata speciale con i suoi idoli rossoneri.