Il Milan Club Bisceglie “Kakà” porta il Natale all’Hospice Universo Salute – Opera Don Uva

Un gesto semplice ma carico di significato ha caratterizzato la giornata di ieri, 22 dicembre, grazie all’iniziativa di solidarietà promossa dal Milan Club Bisceglie “Riccardo Kakà”. Una delegazione del club rossonero, guidata dal presidente Cantatore e dal vicepresidente Caggianelli, insieme ai consiglieri Di Leo e Di Benedetto e ad alcuni soci, ha fatto visita all’Hospice Universo Salute – Opera Don Uva di Bisceglie, donando panettoni e dolci natalizi ai pazienti della struttura.

L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire un momento di calore umano e vicinanza a chi sta attraversando un periodo di particolare fragilità, portando un sorriso e un segno concreto di affetto in prossimità delle festività. Un gesto che testimonia come la passione sportiva possa trasformarsi in attenzione, umanità e condivisione, andando oltre il tifo.

«Con questo piccolo gesto – sottolinea il Direttivo del Milan Club Bisceglie “Riccardo Kakà” – abbiamo voluto essere vicini a chi soffre, soprattutto in un periodo dell’anno che dovrebbe rappresentare calore, famiglia e speranza. Crediamo che la vera vittoria sia non dimenticare mai il valore della solidarietà».

Il club ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla direzione e a tutto il personale dell’Hospice Universo Salute – Opera Don Uva per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidiano svolto con grande professionalità e sensibilità. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno sociale che il Milan Club Bisceglie “Riccardo Kakà” porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di promuovere valori positivi e rafforzare il legame con la comunità locale.