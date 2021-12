Il messaggio di auguri del Presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie, Giovanni Casella, invia un messaggio augurale alla città che si apre con una riflessione sulla situazione di emergenza sanitaria ancora in corso. “Abbiamo vissuto e purtroppo stiamo vivendo questo periodo pandemico, un innaturale tempo di sospensione, sofferenza e smarrimento, e, anche nel tempo più drammatico, la nostra comunità ha dimostrato una corale unione, evidenziando alto il senso valoriale della condivisione, oltre che una profonda umanità, superando contrasti, divisioni e ritrovando l’essenzialità degli affetti”, scrive Casella.

“Il mio augurio per le imminenti festività è quello di vivere il Natale in modo autentico, sforzandoci di onorarlo nel nostro cuore ogni giorno dell’anno e impegnandoci a rafforzare la fraternità che unisce tutti gli esseri di questo pianeta, divenendo ognuno nel proprio piccolo luce di speranza. Sia pertanto il nostro viaggio di vita anche per il prossimo anno, accompagnato da una valigia di ottimismo che faccia aprire l’anima alla speranza e alla pace ove la letizia e gioia riscaldino i cuori”. Così si conclude il messaggio di auguri del Presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie.