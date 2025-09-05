Il mercato domenicale a settembre torna in fascia mattutina

Domenica 7 settembre, dalle ore 7 alle ore 14, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà, come ogni prima domenica del mese, l’appuntamento con i commercianti ambulanti de nostro territorio per il consueto mercato domenicale in fascia mattutina.

“Prendervi parte ed effettuare i propri acquisti – affermano da Confcommercio Bisceglie – presso gli operatori è il miglior modo per sostenere l’economia territoriale e gli stessi addetti al settore che, quest’estate hanno vissuto due appuntamenti domenicali non privi di tribolazioni per via del maltempo”.

L’iniziativa è organizzata e sostenuta da Confcommercio Bisceglie e dal Consorzio Mercatincittà con l’avvallo dell’amministrazione comunale.